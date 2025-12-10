"Этого все и боялись": ученые заявили о рождении неуязвимого вируса оспы

Сбылись самые мрачные прогнозы эпидемиологов: вирус mpox (ранее известный как оспа обезьян) вышел на новый уровень эволюции, создав опасный гибрид. Как сообщает издание Daily Star, в Великобритании у путешественника, недавно вернувшегося из Азии, выявлен рекомбинантный штамм вируса. Генетический анализ поверг ученых в шок: патоген не просто мутировал, он объединил в себе генетический материал сразу двух разных разновидностей вируса, циркулирующих в мире.

Доцент медицины в Университете Эмори (США) доктор Богума Титанджи заявила, что появление такого штамма — закономерный итог игнорирования проблемы мировым сообществом.

«Именно этого опасались эксперты в данной области, если вирус продолжит распространяться по всему миру без решительного ответа, чтобы остановить его. Ключевой вопрос сейчас заключается в том, изменят ли подобные события трансмиссивность или вирулентность вируса. Чем больше мы допускаем циркуляцию mpox, тем больше у вируса возможностей рекомбинировать и адаптироваться, еще больше укрепляясь в качестве человеческого патогена, который здесь навсегда», — цитирует издание слова эксперта.

Британское агентство безопасности здравоохранения (UKHSA) уже уведомило Всемирную организацию здравоохранения о находке. Ситуация усугубляется тем, что еще в августе 2024 года ВОЗ объявила штамм Clade 1b глобальной чрезвычайной ситуацией в области здравоохранения. Теперь же врачи столкнулись с «коктейлем» из штаммов, который может обмануть существующие системы тестирования.

Руководитель отдела инфекций, передающихся половым путем, в UKHSA доктор Кэти Синка подтвердила факт обнаружения мутанта благодаря геномному тестированию и призвала население, входящее в группы риска, немедленно пройти вакцинацию, так как это остается единственным проверенным способом защиты от тяжелого течения болезни.