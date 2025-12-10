Новая угроза Байкалу: ученые проверят проект новой ГЭС в Монголии

Российские и монгольские ученые обсудили промежуточные результаты исследования влияния проекта «ГЭС Эгийн гол» на экологическое состояние Байкала и реки Селенга. Об этом сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Рамблера».

Заседание экспертной и рабочей групп прошло в конце ноября в Улан‑Баторе. Участники встречи обменялись данными и обсудили методы, позволяющие оценить воздействие гидроэнергетического строительства.

Российскую сторону на встрече представляли Институт динамики систем и теории управления СО РАН, Институт географии РАН и ряд университетских исследователей, монгольскую - Институт географии и геоэкологии МАН и государственная компания «ГЭС Эгийн гол». Основное внимание уделялось оценке того, как изменение режимов работы гидросооружения может влиять на биоразнообразие и биопродуктивность.

«Это важно для того, чтобы дальше можно было анализировать, насколько экологически безопасно строительство этой ГЭС. Также на совещании обсуждался вопрос о том, чтобы в случае возможного запуска ГЭС сток на границе стран максимально соответствовал естественному. В таком случае минимизируется количество вопросов с точки зрения влияния на экологическое состояние Селенги и Байкала», - рассказал руководитель российской части экспертной группы, академик Игорь Бычков.

Монгольская сторона рассматривает не только строительство плотины, но и гидроаккумулирующей станции, способной регулировать сток реки Эгийн-Гол (приток Селенги). Это потенциально позволит снижать поток воды зимой и обеспечивать его весной.

Участники встречи договорились в ближайшие две недели обменяться результатами экспедиционных работ. Российские ученые получат проект гидросооружений, включая основную плотину и ГАЭС. Следующее совместное очное совещание запланировано на апрель 2026 года в Иркутске, итоговый отчет планируется представить правительствам России и Монголии в ноябре 2026 года.