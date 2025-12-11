В Китае обнаружили участок дороги возрастом 2,2 тыс. лет

Китайские археологи обнаружили в провинции Шэньси на северо-западе КНР 13-километровый участок дороги, которая была проложена порядка 2,2 тыс. лет. Об этом сообщило агентство Xinhua.

По его сведениям, трасса использовалась прежде всего для военных нужд и была проложена в эпоху династии Цинь (221-207 годы до н. э.), которая впервые объединила Китай. Как отмечают специалисты местной научно-исследовательской организации, которая занималась проведением раскопок, речь идет об участке Циньчжидао - дороги, созданной по приказу императора Цинь Шихуанди (259-210 годы до н. э.).

Рядом с этой древней трассой исследователи обнаружили остатки небольшого поселения, существовавшего примерно 2 тыс. лет назад. Согласно предположениям ученых, там находилась почтовая станция и ремонтная база.

Указанная находка, как отмечается, позволяет более точно установить ключевые маршруты перемещения людей в ту эпоху по территории Китая.