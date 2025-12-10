На Солнце произошли четыре вспышки предпоследнего класса

Специальные приборы в среду, 10 декабря, зафиксировали на Солнце четыре вспышки предпоследнего класса M — в 02:27, 7:22, 10:37 и 12:55 по московскому времени. Об этом сообщили в пресс-службе Института прикладной геофизики.

© Вечерняя Москва

— 10 декабря в 12:55 по московскому времени в рентгеновском диапазоне в группе пятен 4294 (S13W62) зарегистрирована вспышка M1.0 продолжительностью 16 минут, — передает сайт научного учреждения.

В декабре прогнозируются сильные магнитные бури. Метеочувствительные люди могут ощутить недомогание, также могут обостриться хронические заболевания. Россиянам дали 10 практических советов, как облегчить состояние во время магнитных бурь.

Утром 1 декабря на Солнце произошла сверхмощная вспышка класса Х спустя две недели после еще одной вспышки этого же класса. Происходящее, по словам ученых, можно было назвать «полным безумием» для науки, так как в последние пару месяцев вся необычно высокая активность звезды исходит из одного и того же участка.

Аналогичные возмущения в солнечной активности происходили ранее. По словам ученых, на звезде значительно возросла частота малых и средних вспышек, которые не влияют на Землю, но демонстрируют быстрый рост запасов вспышечной энергии.