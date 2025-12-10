Маск раскрыл, что ждёт добровольцев первой марсианской экспедиции

Первые колонисты Марса и Луны столкнутся с беспрецедентными трудностями и рисками, значительно превышающими те, с которыми сталкиваются жители Земли. Об этом заявил предприниматель Илон Маск, передает ixbt.com.

Маск отметил, что условия жизни в космосе будут крайне суровыми. Он также заявил, что питание на других планетах будет значительно хуже, чем на Земле, а вероятность смертельного исхода гораздо выше. По его словам, участники этих экспедиций столкнутся с огромным объемом тяжелой работы, и нет уверенности в успешном завершении миссии.

Маск провел параллель между первыми колонистами Марса и пионерами освоения Америки. По его мнению, если бы в те времена существовали соцсети, люди бы знали обо всех трудностях. Возможно, многие бы передумали отправляться в неизведанное.

SpaceX готовится отправить Starship на Марс в 2026 году, однако эта миссия будет беспилотной. Илон Маск и его компания предполагают, что пилотируемая миссия станет возможной к концу 2020-х или началу 2030-х годов. Согласно оптимистичным прогнозам, первые люди смогут отправиться на Марс к 2029–2031 году, при условии, что все пойдет по плану.