Илон Маск обещает революцию в течение трех лет

Техномагнат Илон Маск предсказал, что искусственный интеллект на орбитальных спутниках станет самым доступным способом вычислений уже через три года, а через год — самым быстро масштабируемым. По его мнению, космическая инфраструктура откроет возможности, которые невозможно реализовать на Земле, передает ixbt.com.

Долгосрочная стратегия направлена на строительство заводов на Луне. Это необходимо для увеличения вычислительных мощностей и выхода за пределы земных ограничений. В результате человечество приблизится к концепции цивилизации Кардашева II уровня, которая будет использовать энергию всей Солнечной системы.

Размещение искусственного интеллекта в космосе обеспечит его защиту от перегрева и инфраструктурных рисков. Илон Маск подчеркнул, что основным источником энергии для человечества останется Солнце. Он отметил, что первые миссии на Марс или Луну будут связаны с серьезными вызовами и крайне тяжелыми условиями.

Ранее Маск сообщил, что искусственный интеллект представляет собой серьезную угрозу, если не учитывать три ключевых принципа его безопасного развития: стремление к истине, красоте и любопытству. Как отметил он, игнорирование этих основополагающих аспектов может привести к тому, что ИИ начнет генерировать опасные выводы, утрачивая связь с реальностью.