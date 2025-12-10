Илон Маск обещает революцию в течение трех лет

Лера Букина

Техномагнат Илон Маск предсказал, что искусственный интеллект на орбитальных спутниках станет самым доступным способом вычислений уже через три года, а через год — самым быстро масштабируемым. По его мнению, космическая инфраструктура откроет возможности, которые невозможно реализовать на Земле, передает ixbt.com.

© Global Look Press

Долгосрочная стратегия направлена на строительство заводов на Луне. Это необходимо для увеличения вычислительных мощностей и выхода за пределы земных ограничений. В результате человечество приблизится к концепции цивилизации Кардашева II уровня, которая будет использовать энергию всей Солнечной системы.

Размещение искусственного интеллекта в космосе обеспечит его защиту от перегрева и инфраструктурных рисков. Илон Маск подчеркнул, что основным источником энергии для человечества останется Солнце. Он отметил, что первые миссии на Марс или Луну будут связаны с серьезными вызовами и крайне тяжелыми условиями.

Ранее Маск сообщил, что искусственный интеллект представляет собой серьезную угрозу, если не учитывать три ключевых принципа его безопасного развития: стремление к истине, красоте и любопытству. Как отметил он, игнорирование этих основополагающих аспектов может привести к тому, что ИИ начнет генерировать опасные выводы, утрачивая связь с реальностью.