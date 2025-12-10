Смартфон до 30 тысяч рублей: Poco F7 против Realme 15 Pro

Ведущий YouTube-канала "Обзоры от iCE" выяснил, что сейчас покупать выгоднее: Realme 15 Pro или Poco F7.

© YouTube/Обзоры от iCE

Realme 15 Pro имеет прорезиненный, бархатистый на ощупь корпус. Также смартфон получил огромный аккумулятор - на 7000 мА*ч, защиту от воды и пыли по стандарту IP69, стереодинамики.

Poco F7 ощущается как более премиальное устройство. На тыльной стороне у него стекло, а рамка металлическая. Батарея здесь при этом неплохая - на 6500 мА*ч. Быстрая зарядка тоже чуть мощнее - на 90 Вт против 80 Вт у Realme. Защита корпуса у F7 по стандарту IP68.

У Realme 15 Pro дисплей со скруглением, а у Poco F7 - плоский. У 15 Pro он также имеет диагональ 6,8", частоту обновления 144 Гц, пиковую яркость до 6500 нит. Poco F7 предлагает в свою очередь экран с диагональю 6,83", 120 Гц, яркостью до 4000 нит.

В плане динамиков у обоих смартфонов всё примерно одинаково хорошо. В обоих случаях у вас будет довольно громкое и мощное стерео.

С точки зрения производительности Poco F7 выигрывает. Он оснащён новейшим Snapdragon 8s Gen 4, тогда как Realme - Snapdragon 7 Gen 4. С результатами замеров вы можете ознакомиться ниже на скриншотах.

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

© Обзоры от iCE

По автономности выигрывает уже Realme 15 Pro. Он выдаёт 10 часов 14 минут работы экрана, тогда как Poco F7 - 7 часов 47 минут. Ещё Realme лучше по качеству фото- и видеосъёмки. Примеры снимков - выше (на скриншотах). На сверхширокоугольную камеру и на фронталку записывать видео в 4К 60 к/с может только Realme, а Poco - максимум в Full HD.

Вывод

Realme 15 Pro и Poco F7 - совершенно разные смартфоны, которые продаются за схожую цену. Вам придётся выбирать, что важнее: мощный процессор и возможность запускать любые игры на F7 или автономность, очень хорошие фото- и видеовозможности у Realme.