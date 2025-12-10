Intel проиграла суд в ЕС

Американская корпорация Intel проиграла апелляцию в Суде общей юрисдикции Европейского союза против антимонопольного штрафа, наложенного Европейской комиссией в 2023 году. Однако суд признал исходную сумму чрезмерной и сократил ее на треть — с €376 млн до €237 млн евро. Об этом сообщает агентство Reuters.

Штраф был назначен за практику так называемых «голых ограничений»: в период с ноября 2002 по декабрь 2006 года Intel выплачивала вознаграждения компаниям HP, Acer и Lenovo за то, чтобы они откладывали выпуск или полностью отказывались от продукции конкурентов, в первую очередь AMD. Такие платежи рассматриваются регуляторами как прямые ограничения конкуренции.

Суд согласился с выводом Комиссии о нарушении антимонопольного законодательства, но счел первоначальный штраф несоразмерным. В решении указано, что снижение суммы более точно отражает тяжесть и продолжительность нарушения, учитывая относительно ограниченное количество затронутых компьютеров и перерывы в антиконкурентной практике.