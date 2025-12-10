Некоторые динозавры могли быть яркими, как птицы

Микроскопические структуры, обнаруженные в окаменевшей коже зауропода, позволяют предположить, что эти гигантские динозавры могли быть такими же пестрыми, как некоторые птицы.

© naukatv.ru

Палеонтолог Тесс Галлахер из Бристольского университета и ее коллеги исследовали образцы кожи зауропода, возраст которых оценивается примерно в 145 миллионов лет. Фрагменты собраны в 2019 и 2022 годах в карьере «День матери» в Монтане.

Точную видовую принадлежность останков установить не удалось, но вероятнее всего, они принадлежали диплодоку.

Исследователи с помощью скальпеля взяли микроскопические пробы с четырех чешуек и изучили их под сканирующим электронным микроскопом, результатами чего поделились на страницах Royal Society Open Science.

По словам Галлахер, кожа сохранилась в объемной форме, а не в виде простого отпечатка. В ней обнаружены разнообразные меланосомы — внутриклеточные структуры, содержащие меланин и отвечающие за окраску кожи, волос, глаз и перьев.

«Я рассчитывала обнаружить хотя бы следы меланина, — признается исследовательница. — Однако мы нашли нечто большее — свидетельства того, что у зауроподов могли быть меланосомы различной формы. А это означает, что их окраска могла быть весьма разнообразной».

Во всех изученных образцах присутствуют меланосомы двух основных типов: продолговатые и дисковидные. Пока невозможно точно сказать, какого цвета была кожа этих зауроподов, — лишь то, что разнообразие структур предполагает множество возможных оттенков.

«Диплодок, вероятно, был удивительно “фактурным” животным — с потенциальными цветовыми узорами и разнообразной палитрой», — полагает Галлахер.

Ближайший аналог дисковидных структур — это пластинчатые меланосомы в перьях современных птиц. По словам Галлахер, это может означать, что диплодок обладал способностью создавать различную окраску благодаря своим меланосомам.

«Эти животные могли иметь куда более яркий цветовой рисунок, в отличие от серой расцветки, которую мы привыкли видеть в классических палеонтологических реконструкциях», — допускает палеонтолог.

Форма описанных структур и характер их сохранности делают весьма правдоподобной версию о том, что это действительно меланосомы, заметил профессор Майк Бентон, также работающий в Бристольском университете, но не участвовавший в исследовании.

Авторы вполне обоснованно «проявляют осторожность в выводах, но, похоже, это первое задокументированное обнаружение меланосом, отвечающих за окраску, у зауроподовых динозавров», добавил он.