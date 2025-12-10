Люди заняли 7-е место в рейтинге моногамных млекопитающих

Люди заняли седьмое место в рейтинге среди моногамных млекопитающих по верности своим партнерам, уступив бобрам и усатым тамаринам. Соответствующее исследование провел британский эволюционный антрополог Марк Дибл.

© Вечерняя Москва

В научной статье отмечается, что исследования о верности животных проводятся редко, поэтому автор смог найти информацию только по 34 видам млекопитающих из более чем шести тысяч известных науке. Уточняется, что уровень моногамности определялся по количеству полнокровных братьев и сестер в популяциях.

Так, первое место в рейтинге заняли калифорнийские хомячки (100 процентов), на втором оказались гиеновидные собаки (85 процентов), а на третьем — дамарский пескорой (79,5 процента). Люди расположились на седьмом месте между бобрами (72,9 процента) и белорукими гиббонами (63,5 процента), передает журнал Proceedings of the Royal Society.

