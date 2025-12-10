Нейромузыка: кто владелец созданного ИИ произведения?

С развитием технологий искусственного интеллекта, возникают вопросы об авторских правах на музыкальные произведения. Поскольку ИИ все чаще используется для создания музыки, возникает вопрос, кто является законным автором и обладателем прав на эти композиции.

Юрист Ирина Лукьянова разъясняет, что в соответствии с российским законодательством, авторские права возникают только у физических лиц, внесших творческий вклад. Нейросеть не может быть признана автором.

Однако, права на музыку, сгенерированную ИИ, могут принадлежать человеку при определенных условиях. aif.ru рассмотрел три возможных сценария.

Первый – права у пользователя. Если пользователь внес значительный творческий вклад, например, выполнил сложную многоэтапную генерацию, подбор и редактирование результатов, то он может быть признан автором.

Второй – права у разработчика нейросети, если это указано в пользовательском соглашении. Это особенно часто встречается в бесплатных сервисах.

И, наконец, если музыка создана полностью автоматически, без творческого участия человека, она может не охраняться авторским правом.

Чтобы обезопасить свои интересы, важно внимательно изучать пользовательское соглашение и документировать свой творческий вклад, сохраняя промты и промежуточные результаты.