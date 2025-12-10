Представлен Honor Magic 8 Lite

Honor расширила свою серию Magic 8, официально представив смартфон Magic 8 Lite.

Как следует из названия, это самый доступный представитель линейки, пришедший на смену Magic 7 Lite, выпущенному в январе текущего года.

Экран

Honor Magic 8 Lite оснащён 6,79-дюймовым OLED-дисплеем с разрешением 1200×2640 пикселей, частотой обновления 120 Гц, ШИМ-регулировкой 3840 Гц и максимальной яркостью 6000 нит. Размер рамок, обрамляющих экран, составляет всего 1,3 мм.

Аппаратная основа

Гаджет работает на базе 4-нм чипсета Qualcomm Snapdragon 6 Gen 4 в сочетании с 8 ГБ оперативной памяти. Объёмы хранения составляют 256 ГБ или 512 ГБ. Главная особенность устройства – аккумулятор ёмкостью 7500 мАч, что даже больше, чем у Magic 8 Pro (7200 мАч). Новинка поддерживает проводную зарядку мощностью 66 Вт и обеспечивает стабильную работу устройства даже при интенсивных играх или длительном просмотре видео.

Камеры

Основная камера включает два датчика:

108-Мп главный модуль (f/1.75, OIS);

5-Мп сверхширокоугольный модуль (f/2.2).

Разрешение фронтальной камеры составляет 16 Мп (f/2.45).

Прочее

Magic 8 Lite имеет сертификаты IP66, IP68 и IP69K. Honor заявляет, что смартфон выдерживает падение с высоты 2,5 метра на мраморную поверхность. Также стоит отметить поддержку 5G, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и NFC. Смартфон поставляется с предустановленной операционной системой MagicOS 9 на базе Android 15. Габариты устройства: 161,9×76,1×7,76 мм, вес – 189 грамм.

Сроки выхода, цвета и цена

Продажи Honor Magic 8 Lite в Европе стартуют в январе 2026 года. Доступные цвета: Forest Green, Midnight Black и Reddish Brown. Стоимость новинки пока не раскрыта.