Эксперт рассказал, как умные колонки прослушивают россиян

Технически умные колонки действительно постоянно анализируют окружающие звуки, но делают это не для целенаправленной записи разговоров, а в ожидании ключевого слова. Об этом в беседе с UfaTime.ru рассказал программист из компании Revizto Алексей Каньков.

© Газета.Ru

По его словам, микрофоны устройств постоянно активны, однако буфер сохраняет лишь последние 2–3 секунды звука, которые непрерывно перезаписываются. Полноценная запись и передача данных в облако для обработки происходят только после распознавания голосовой команды.

Тем не менее, риски утечки конфиденциальной информации существуют. Из-за случайных активаций, которые случаются от 2 до 20 раз в сутки, колонка может ошибочно принять фрагмент обычного разговора за команду и начать запись. Как выяснилось в 2019 году, сотрудники подрядных организаций Amazon, Apple и Google имели доступ к таким фрагментам, среди которых были личные документы, интимные беседы и медицинские обсуждения.

Для повышения безопасности эксперт рекомендует отключать микрофон на устройстве, активировать в настройках автоматическое удаление истории записей, ограничивать сбор данных и размещать колонку в наименее приватных зонах дома. Для конфиденциальных разговоров лучше полностью отключать питание устройства или использовать физическую кнопку отключения микрофона на корпусе.