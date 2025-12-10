Nvidia разработала технологию по отслеживанию местоположения своих чипов

Американская корпорация Nvidia создала технологию, позволяющую отследить местоположение чипов компании для борьбы с их контрабандой.

Об этом говорится в заявлении компании.

"Мы находимся в процессе внедрения новой программной службы, которая позволит операторам центров обработки данных отслеживать состояние и инвентаризацию всего парка графических процессоров для искусственного интеллекта. Этот программный агент, устанавливаемый клиентом, использует телеметрию графического процессора для мониторинга состояния и целостности", - приводит агентство Reuters текст заявления.

Отмечается, что Nvidia уже продемонстрировала в частном порядке алгоритм работы, но еще не представила его в общий доступ. По словам представителя компании, программное обеспечение было разработано для того, чтобы клиенты могли отслеживать общую вычислительную производительность чипов и при этом использовать задержку при обмене данных с серверами Nvidia для определения их местоположения.

По информации агентства, эта функция сначала будет доступна для новейших чипов Blackwell, однако рассматривается возможность распространить технологию на предыдущие поколения чипов.

США при администрации Джо Байдена (2021-2025) запретили американским компаниями поставку в Китай продвинутых процессоров. Nvidia, один из лидеров отрасли, разработала специальные микрочипы, рассчитанные на удовлетворение запросов компаний из Китая и не нарушающие экспортные ограничения, но, по сообщениям западных СМИ, власти КНР призвали китайских производителей не использовать их.