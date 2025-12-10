Можно ли чистить динамики и разъемы смартфона

Очистка динамиков и разъёмов мобильного телефона действительно необходима, однако ключевым принципом должна оставаться максимальная осторожность, предупредил в беседе с RT Андрей Рыбников, преподаватель кафедры инструментального и прикладного программного обеспечения Института информационных технологий РТУ МИРЭА.

«Наибольший риск связан с использованием острых металлических предметов (иголок, скрепок), которые могут повредить защитную сетку, мембрану динамика или контакты внутри разъёма. Деревянные зубочистки менее травмоопасны, но при сильном нажатии также способны деформировать элементы или оставлять внутри мелкие фрагменты древесины», — добавил он.

Эксперт предупредил, что ватные палочки нередко теряют ворс, который застревает в отверстиях и, напротив, усугубляет проблему.

«Использование баллончиков со сжатым воздухом при подаче струи с минимального расстояния может привести к повреждению мембраны из-за избыточного давления или попадания жидкого пропеллента. Жидкие чистящие средства и спиртосодержащие растворы при попадании внутрь разъёмов создают риск коррозии и короткого замыкания», — объяснил специалист.

Отмечается, что на практике многие пользователи всё же применяют подручные предметы для очистки, однако следует понимать, что такие методы всегда связаны с повышенным риском.

«При их использовании критически важно не прилагать усилия, не вводить предмет глубоко внутрь отверстий и действовать максимально аккуратно, осознавая возможные последствия. Наиболее безопасным способом удаления пыли и поверхностных загрязнений остаётся мягкая сухая очистка. Для этого подходят небольшие кисти с мягким синтетическим ворсом, которыми можно аккуратно выметать пыль из решёток динамиков. Допустимо использование клейкой очищающей массы для электроники, позволяющей извлекать загрязнения из углублений без механического давления», — посоветовал Рыбников.

Влажную очистку корпуса целесообразно выполнять только слегка увлажнённой безворсовой салфеткой из микрофибры, при полностью выключенном устройстве и с обязательным исключением попадания влаги в отверстия, предостерёг специалист.