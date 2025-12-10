Samsung рассекретила отмененный смартфон

Корпорация Samsung показала отмененный складной смартфон. На это обратило внимание издание SamMobile.

© Соцсети

В начале декабря Samsung выпустила телефон Galaxy Z TriFold, который складывается втрое. Спустя неделю вице-президент Samsung на Ближнем Востоке Омар Сахеб опубликовал в своем профиле LinkedIn фотографии, на которых заметили неизвестный складной аппарат. Журналисты портала обратили внимание, что этот телефон похож на новый Galaxy Z TriFold, однако отличается от него.

Специалисты отметили, что рассекреченный девайс тоже состоит из трех частей, однако имеет некоторые отличия в конструкции. В том числе гаджет, который держит в руке Сахеб на опубликованной фотографии, имеет четыре, а не три камеры, как Galaxy Z TriFold. Причем четвертый сенсор, расположенный снизу, заметно меньше остальных.

В материале говорится, что Samsung могла подготовить несколько прототипов тройного складного девайса, и в итоге до рынка смартфонов довели только одно устройство. Журналисты предположили, что раскрытый Омаром Сахебом аппарат отличается более качественной камерой, однако ради экономии корейский IT-гигант решил выбрать менее продвинутую версию.

Samsung Galaxy Z TriFold оценили в 3,59 миллиона вон, или около 188 тысяч рублей.

В начале декабря инсайдеры рассказали, что китайская корпорация Xiaomi разработает тройной смартфон MIX Trifold. Ранее подобные устройства выпустили Huawei и Samsung.