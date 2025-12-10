"Будет забавно". Солнце готовит удар по 3I/ATLAS?

В ближайшие 2-3 суток наступает чрезвычайно важный момент для всех сторонников конспирологических теорий, в большом количестве сформированных вокруг межзвездного объекта 3I/ATLAS. Один из крупнейших за последнее десятилетие и самый большой в этом году комплекс солнечных пятен 4294-4296-4298, появившийся на видимой стороне Солнца около 10 дней назад, выходит сейчас в зону прямых ударов по небесному телу, сообщили ученые Лаборатории солнечной астрономии и гелиофизического приборостроения ИКИ РАН и ИСЗФ СО РАН в своем Telegram-канале.

Как отмечают специалисты, наделавший столько шума "корабль-комета" движется по удаляющейся от Солнца траектории. И сейчас он располагается на обращенной к Земле стороне под углом около 65 градусов от линии Солнце-Земля.

Напомним: комета 3I/ATLAS, обнаруженная 1 июля 2025 года, - третий "гость", залетевший в Солнечную систему из глубин космоса после знаменитого Оумуамуа и кометы Борисова. По расчетам, максимальное сближение 3I/ATLAS с Землей ожидается 19 декабря - на расстоянии 269 миллионов км.

Что отличает комплекс пятен 4294-4296-4298 на Солнце? По мнению ученых, он из самых необычных, а может, и самый необычный в текущем 25-м солнечном цикле. Здесь огромная суммарная площадь, достигавшая на пике более 2000 единиц (что относит ее к крупнейшим в истории). Тем не менее "группа" не произвела с 1 по 7 декабря ни одной вспышки не только высшего X-уровня, но даже более низкого M-класса. Запасала энергию?

Ученые получили новые шокирующие данные о комете-НЛО 3I/ATLAS

И только с 8 декабря, она начала неохотно отдавать ее часть, отмечают ученые. Сначала здесь была зарегистрирована первая и пока единственная вспышка X-уровня (с баллом X1.1, близким к минимально возможному), потом 8 вспышек уровня M. Все это совершенно не соответствует ни рекордному размеру активного центра, ни общим представлениям о полных запасах накопленной в нем энергии, - говорят астрофизики.

"Солнце, очевидно, все это время копило энергию для последней схватки с "инопланетным кораблем", для которой наступает сейчас самый удачный момент", – с известной долей юмора пишут они.

А если серьезно, то, как опять же отмечают специалисты, долгота, на которой находится центр комплекса пятен, и позиционный угол 3I/ATLAS пересекутся сегодня ночью с 10 на 11 декабря. Это означает, что межзвездный объект будет находиться в области прямых ударов облаков плазмы из данного центра.

"С учетом того, что до "высадки инопланетного десанта" остается всего девять суток, такие решительные меры, видимо, оправданы, так как времени на любезности, действительно, не осталось. Впрочем, все еще сохраняется шанс, что слабые духом инопланетяне, увидев, какая мощь взведена против них, добровольно откажутся от планов по захвату Земли и, напустив побольше дыма, чтобы еще больше походить на безвредную комету, отправятся оккупировать планетные системы около менее агрессивных звезд", - снова шутят ученые.

По их словам, если в ближайшие 2-3 дня тут что-то произойдет, "это будет… забавно".