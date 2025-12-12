Названа причина роста продаж пауэрбанков в России

Продажи внешних аккумуляторов в России резко выросли с наступлением холодов. С 1 по 10 декабря спрос на эти устройства увеличился на 32% по сравнению с аналогичным периодом ноября. Такие данные приводятся в отчете компании МТС, с которым ознакомилась редакция «Газета.Ru».

Наибольший рост продаж зафиксирован в федеральных округах со снегопадами: Сибирском (+52,1%), Северо-Западном (+24,5%) и Дальневосточном (+8,6%). Ритейлер связывает такую динамику с зимними холодами, из-за которых смартфоны разряжаются быстрее и могут самопроизвольно отключаться на морозе.

Средняя цена пауэрбанка в рассмотренный период составила 1,8 тыс. рублей. Самыми популярными моделями стали устройства Akai и Xiaomi емкостью 10 000 и 20 000 mAh. На бренд Akai пришлось 50% продаж в штуках, на Xiaomi — 26%. Также растет спрос на аккумуляторы с технологией MagSafe, доля которых достигла 8% от всех продаж, а лидером в этой категории стал бренд VLP.

Более половины (52%) проданных устройств имели емкость свыше 15 000 mAh, 35% — от 10 000 до 15 000 mAh, а компактные модели на 3–5 тыс. mAh составили около 12%.

Наибольшее количество пауэрбанков купили жители Москвы (21%), Санкт-Петербурга (9%), Омска (7%), Магадана и Новосибирска (по 3%).