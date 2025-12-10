Австралийским подросткам запретили пользоваться соцсетями

С 10 декабря 2025 года в Австралии начали действовать ограничения, обязывающие крупнейшие социальные платформы блокировать аккаунты пользователей младше 16 лет, говорится на сайте австралийского агентства eSafety. Закон был принят в 2024 году и предусматривает удаление существующих профилей подростков, а также запрет на регистрацию новых.

© Газета.Ru

Под действие регулирования подпадают десять сервисов: Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), Kick, Reddit, Snapchat, Threads, TikTok, Twitch, X (ранее Twitter) и YouTube. Перечень платформ будет регулярно пересматриваться. Как отмечает The Guardian, все компании, кроме X, подтвердили намерение соблюдать требования.

Нарушение закона грозит компаниям штрафами до 49,5 млн австралийских долларов (около 2,5 млрд руб.). При этом ответственность за нарушения возлагается исключительно на платформы: обходящие ограничения дети и разрешающие им пользоваться соцсетями родители не подлежат наказанию, подчеркивает ABC.

Премьер-министр Австралии Энтони Албанезе заявил, что цель законодательства — снизить негативное влияние социальных сетей на несовершеннолетних. Он призвал подростков уделять больше внимания спорту, творческим занятиям и чтению, передает Reuters.