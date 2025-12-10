Создано искусственное мясо из грибов

Китайские ученые создали искусственное мясо из грибов. По их словам, оно может стать более доступной и экологически безопасной альтернативой курятине. Разведение домашнего скота увеличивает выбросы парниковых газов на 14%, а также требует большого количества земли и пресной воды. Продукты, выращенные в лаборатории, не наносят такого урона окружающей среде.

Ученые уже не первый год ищут экологичные технологии, способные заменить сельское хозяйство. Так, в лаборатории удалось вырастить белки из дрожжей и грибов, но их переработка в пригодные для потребления продукты оказалась крайне сложной задачей.

Авторы нового эксперимента сосредоточились на нитчатом грибе Fusarium venenatum. Его белок напоминает по вкусу мясо птицы, однако приготовление даже небольшого количества такого продукта требует огромных ресурсов.

Ученые отредактировали геном Fusarium venenatum и тем самым повысили эффективность производства белка, а также его усвояемость. Из ДНК удалили гены, связанные с двумя ферментами. Одна модификация сделала клеточную стенку гриба тоньше и позволила вместить в нее больше белка. Другая скорректировала метаболизм, так что грибу требовалось меньше питательных веществ.

Ученые отметили, что модифицированному штамму, получившему название FCPD, требовалось на 44% меньше сахара для получения того же количества белка, что и исходному штамму, и он сделал это на 88% быстрее. Кроме того, для производства миопротеина из FCPD потребовалось бы на 70% меньше земли, а риск загрязнения пресной воды снизился на 78%. Это указывает на экологические преимущества перед традиционными культурами, сообщает The Independent.

Ранее стало известно, что в Японии ученые вырастили искусственный наггетс. Основой стали клетки фибробластов, из которых состоит соединительная ткань в организме курицы.