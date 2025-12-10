В Иерусалиме обнаружили неповрежденный участок древней стены

Археологи завершили раскопки самых длинных непрерывных остатков древней стены, которая окружала Иерусалим, включая возможные свидетельства перемирия между враждующими царствами 2100-летней давности.

На прошлой неделе археологи завершили раскопки самой полной из когда-либо обнаруженных частей фундаментов стен, которые окружали Иерусалим во времена царства Хасмонеев, когда происходила история Хануки, сообщает Associated Press и поясняет, что на иврите Ханука означает “посвящение”, и этот праздник знаменует повторное освящение Иерусалимского храма во втором веке до нашей эры, после того как небольшая группа еврейских бойцов освободила его от иностранных оккупантов и последовавшего за этим царства Хасмонеев.

Евреи отмечают восьмидневный праздник, который в этом году начинается 14 декабря, ритуалом зажжения ночной свечи в честь небольшого запаса ритуально чистого масла, найденного ими в храме, которого хватило на восемь ночей вместо одной. Многие также едят жареные блюда, такие как картофельные оладьи, называемые латкес, чтобы увековечить память об этом чудесно сохраняющемся масле.

Фундамент стены Хасмонеев, раскопки которой были завершены на прошлой неделе в Иерусалиме, вероятно, был построен через несколько десятилетий после Хануки теми же правителями. Ее длина составляет почти 50 метров, что составляет примерно половину длины футбольного поля, а ширина - около 5 метров. Здесь были стены, которые, согласно оценкам и некоторым историческим трудам, были выше нынешних стен, окружающих Старый город Иерусалима, отмечает Associated Press.Большая часть нынешних стен, окружающих Старый город Иерусалима, была возведена сотни лет назад в эпоху Османской империи.

Стены Хасмонеев окружали территорию, намного большую, чем нынешний Старый город Иерусалима, с 60 сторожевыми башнями вдоль стены, высота которых, согласно древним писаниям, превышала 10 метров. Недавно обнаруженная часть является одним из самых длинных фрагментов, найденных нетронутыми от основания хасмонейских стен.

"Одним из самых интересных аспектов фундамента было то, что стена над ним, по-видимому, была целенаправленно и равномерно разобрана на одинаковую высоту, а не хаотично разрушена разрушительным воздействием времени или войны", - комментирует доктор Амит Реем, один из ведущих археологов проекта из Управления древностей Израиля.

Эксперты недоумевали, зачем какому-либо лидеру понадобилось разрушать совершенно надежную стену безопасности в районе, которому постоянно угрожало вторжение.

Согласно древнееврейскому историку Иосифу Флавию, в 132 или 133 году до нашей эры эллинистический царь Антиох Седьмой, наследник Антиоха Четвертого из истории Хануки, осадил Иерусалим и Иудейское царство.

Пока иудейская армия сражалась, иудейский царь Иоанн Гиркан I решил заключить сделку с Антиохом. Согласно записям Иосифа Флавия, он совершил набег на гробницу царя Давида, чтобы получить 3000 талантов серебра и 500 заложников, включая своего собственного брата.

“Антиох Сидетес (Седьмой) достиг соглашения о прекращении огня с Иоанном Гирканом, сказав: ”Если ты хочешь, чтобы я вывел свою армию, ты сам, еврейский царь, должен сровнять с землей укрепления хасмонеев, которые построили вы и твой отец", - заявил Реем в понедельник.

В трудах Иосифа Флавия говорится, что после того, как Антиох согласился на сделку Гиркана, они “разрушили стены, окружающие город”.

“Мы просто думаем, что нашли археологические доказательства этого, так что это довольно удивительно, когда археология и древние истории сочетаются вместе, в этом и есть магия Иерусалима”, - сказал Реем.

Другая гипотеза, которую выдвигает Реем, заключается в том, что царь Ирод построил свой дворец на фундаменте хасмонейской стены во время своего правления в первом веке до нашей эры, чтобы ясно показать свою власть над еврейским Иерусалимом.

А другие археологи были заинтригованы тем, почему этот участок хасмонейской стены, по-видимому, был разобран. Орит Пелег-Баркат, заведующая кафедрой классической археологии Еврейского университета в Иерусалиме, считает, что это, скорее всего, имело больше отношения к дворцу царя Ирода, чем к соглашению о прекращении огня с Антиохом.

Другие секции хасмонейской стены, обнаруженные в других частях Иерусалима, не были разобраны, так что, возможно, была разобрана только одна секция, возможно, для того, чтобы заложить фундамент для дворца Ирода, пояснил Пелег-Баркат.

"Маловероятно, что Иерусалим оставался незащищенным без каких-либо защитных стен более столетия", - сказала она.

Нынешний участок стены был обнаружен под заброшенным крылом здания, известного как Кишлех, которое было построено в 1830 году как военная база. Это крыло использовалось как тюрьма, в том числе британцами, вплоть до 1940-х годов, и стены были покрыты граффити, сделанными заключенными на английском, иврите и арабском языках. На потолке камер до сих пор видны остатки железных решеток.

Большая часть здания и по сей день используется израильской полицией, но одно крыло было заброшено и позже передано музею "Башня Давида". Археологи впервые начали раскопки в этом крыле Кишлеха в 1999 году, но насилие в Иерусалиме во время Второй интифады, начавшейся в 2000 году, остановило раскопки только два года назад.

За последние два года археологи вручную убрали из зала грязь и обломки, которых хватило бы на два олимпийских бассейна. В ходе раскопок было обнаружено то, что, по их мнению, является ямами для окрашивания тканей эпохи Средневековья, а также длинный участок фундамента стены Хасмонеев.