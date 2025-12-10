Экипаж «Шэньчжоу-XXI», работающий на китайской орбитальной станции «Тяньгун», совершил во вторник первый выход в открытый космос, передает «Синьхуа» со ссылкой на Управление программы пилотируемых космических полетов КНР.

По данным ведомства, командир миссии старший полковник Чжан Лу и бортинженер майор У Фэй вернулись в лабораторный модуль «Вэньтянь» в 18:45 по пекинскому времени, проработав за пределами станции около восьми часов. Их коллега Чжан Хунчжан оставался внутри станции.

Все запланированные задачи успешно выполнены. В их число вошли установка противометеоритных панелей для защиты от космического мусора и замена устаревшего оборудования на новое. Кроме того, тайконавты проверили и сфотографировали стекла спускаемого аппарата корабля «Шэньчжоу-XX». Одно из них было повреждено микрометеоритом, что привело к задержке возвращения предыдущего экипажа на Землю.

В этом сеансе внекорабельной деятельности астронавты впервые надели новые скафандры «Фэйтянь» второго поколения, доставленные на орбиту летом. Они рассчитаны на 20 выходов в открытый космос в течение четырех лет, тогда как предыдущая модификация обеспечивала только 15.

Этот выход стал 25-м по счету для тайконавтов. Майор У Фэй, которому 32 года, стал самым молодым китайцем, работавшим в открытом космосе. Предыдущий рекорд принадлежал подполковнику Тан Шэнцзе, совершившему свой первый выход в 34 года.

Участники «Шэньчжоу-XXI» выполняют 16-ю пилотируемую миссию Китая и стали уже десятым долговременным экипажем на «Тяньгуне» — единственной в мире действующей орбитальной станции, построенной и эксплуатируемой одной страной.

В ходе миссии, продолжающейся уже более месяца, запланированы еще несколько выходов в космос. В одном из них тайконавты попробуют отремонтировать поврежденное стекло «Шэньчжоу-XX». Пока корабль предполагается вернуть на Землю без экипажа.