Открыта самая ранняя сверхновая во Вселенной

Астрономы открыли самую раннюю сверхновую в истории Вселенной. Она возникла всего через 720 миллионов лет после Большого Взрыва, в эпоху реионизации. Открытие сделали благодаря телескопу «Джеймс Уэбб». Необычно, что вспышку сверхновой удалось увидеть без гравитационных линз, которые обычно необходимы для очень отдаленных объектов.

14 марта французско-китайский спутник Space Variable Objects Monitor (SVOM) зафиксировал с околоземной орбиты вспышку света, которая оказалась ярким пиком длительного гамма-всплеска. Событие обозначили как GRB 250314A. Последующие наблюдения помогли определить, что его возраст составляет около 13 миллиардов лет.

За последние 50 лет удалось поймать только несколько вспышек, относящихся к первому миллиарду лет существования Вселенной. Это очень редкое и захватывающее событие, отметили ученые.

Данные телескопа «Джеймс Уэбб» показали, что вспышка исходила от сверхновой — коллапсирующей массивной звезды. Эта сверхновая выглядела так же, как и современные объекты такого рода. Открытие показало, что некоторые из звезд в эпоху реионизации были похожи на звезды более поздних времен.

Эпоха реионизации считается одним из ключевых этапов эволюции Вселенной. Излучение ранних звезд и галактик пронизывало густой туман из нейтрального водорода. Этот процесс сделал пространство прозрачным и позволил свету свободно распространяться. Ученые намерены узнать, как выглядели ионизирующие звезды и галактики и чем они могли отличаться от объектов, появившихся позже, сообщает Astronomy & Astrophysics.

