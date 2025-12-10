В космос запустят первую сеть спутников для работы суперкомпьютеров

Американская компания, работающая с космическими солнечными технологиями, объявила о старте амбициозного проекта, который объединяет производство энергии и вычислительные мощности прямо в космосе.

© Телеканал «Наука»

Инициатива, получившая название «Галактический мозг», предполагает создание орбитальной сети спутников, которые не только собирают солнечную энергию, но и способны выполнять вычисления для искусственного интеллекта с высокой скоростью, обходя ограничения наземных центров обработки данных.

«Гонка за искусственный интеллект общего назначения — это, по сути, гонка за вычислительную мощность, а значит, и за энергию», — отметил генеральный директор компании Байджу Бхатт, добавив, что первый узел сети планируется запустить в первом квартале 2027 года.

Почему космос лучше наземных центров

Сейчас потребности в вычислениях для ИИ растут экспоненциально, а традиционные серверные центры на Земле сталкиваются с ограничениями по энергопотреблению, охлаждению и срокам строительства. Орбитальные спутники с локальными вычислениями позволяют передавать на Землю только готовые результаты, сокращая задержки и расходы на инфраструктуру.

«Спутники с локализованными вычислениями на основе ИИ с малой задержкой станут самым дешевым способом обработки потоков данных менее чем за три года», — заявил Илон Маск.

Компания планирует использовать постоянное солнечное излучение и передовые тепловые системы, чтобы устранить ограничения, присущие наземным дата-центрам. Энергия, собранная в космосе, сможет поддерживать как вычисления на орбите, так и электроснабжение наземных станций, что делает проект одновременно инновационным и многофункциональным.

Как будет работать система

Проект включает запуск множества малых спутников, которые с помощью инфракрасных лазеров будут передавать энергию на наземные станции. Там электричество и данные распределяются для дальнейшего использования, обеспечивая более стабильное и надежное энергоснабжение по сравнению с традиционной солнечной генерацией на Земле.

Первый демонстрационный спутник с энергетическим модулем должен выйти на низкую околоземную орбиту уже в 2026 году. В дальнейшем планируется создать полноценную орбитальную инфраструктуру, позволяющую ускорить обработку данных для ИИ, а также обеспечить подачу электроэнергии в любую точку планеты, включая отдаленные регионы и районы с ограниченными ресурсами.

Перспективы для индустрии

Проект «Галактический мозг» демонстрирует, что космос может решать задачи, которые на Земле ограничены ресурсами и климатическими факторами. Создание орбитальных центров обработки данных и передача энергии с помощью спутников открывают новые возможности для компаний, разрабатывающих технологии искусственного интеллекта, а также для глобальных энергетических систем.

«Мы ожидаем, что передача энергии будет значительно надежнее, чем существующая солнечная генерация на Земле», — подчеркивают разработчики.

По их оценкам, космическая сеть позволит сократить расходы на охлаждение и электроэнергию, а также ускорить запуск новых проектов ИИ, которые требуют огромной вычислительной мощности.