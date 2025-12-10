В России официально представлен флагманский смартфон iQOO 15

Китайский бренд iQOO объявил о старте продаж в России новой флагманской модели в основной номерной серии.

iQOO 15 позиционируется как первое устройство на фирменной оболочке OriginOS 6, комплектуется топовым процессором Snapdragon 8 Elite Gen 5 и обновленным игровым чипом Q3 собственного производства, батареей 7000 мАч и быстрой зарядкой FlashCharge 100 Вт.

В аппарате используется накопитель с новейшими стандартами флэш-памяти UFS 4.1 и LPDDR5X Ultra, достигающими скорости чтения/записи до 9,6 Гбит/с.

Гаджет компонуется 2K OLED-дисплеем от Samsung с общей яркостью 2600 нит и локальной пиковой яркостью 6000 нит.

Заявлена защита от воды и пыли по международной классификации IP68/IP69.

Эксклюзивно для России доступна поддержка e-SIM.

Модуль камеры оснащен 50-мегапиксельным сенсором от Sony.

Ценообразование следующее:

79 999 руб. за модель с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ встроенной памяти

89 999 руб. за конфигурацию с 16 ГБ ОЗУ и 512 ГБ встроенной памяти

На маркетплейсах и в официальном онлайн-магазине vivo доступно два цветовых варианта - "Альфа-черный" и "Вулканический серый".