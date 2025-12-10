Россиян предупредили о мошеннической схеме с рассылкой АРК-файлов, содержащих вредоносное ПО семейства Mamont для скрытого сбора данных и удалённого управления устройством, под видом архива с изображениями.

«Суть не изменилась: под видом чего-то безобидного и срочного заинтересовать пользователя и спровоцировать установку вредоносного APK», — отметили в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД России.

После установки пользователь увидит фишинговую страницу, имитирующую сервис обмена изображениями, что может не вызвать подозрений.

В случае загрузки вредоносное ПО запрашивает доступ к смс, контактам, звонкам и камере и запускается автоматически при включении устройства. С помощью данной программы злоумышленники могут отправлять USSD-команды, читать и удалять смс, открывать произвольные ссылки, а также получать данные о состоянии устройства.

В киберполиции напомнили, что не следует устанавливать APK-файлы из чатов, мессенджеров и непроверенных источников и предоставлять приложениям доступ к смс, контактам и камере без явной необходимости. В целях предосторожности рекомендуется отключить автозагрузку файлов в Telegram, проверять подозрительные файлы через специальные сервисы и использовать антивирусное ПО на мобильных устройствах.

Ранее сообщалось, что мошенники снова используют популярную схему с отправкой потенциальным жертвам сообщений от лица знакомых с подписью «Смотрю на фото, вспоминаю тебя» и прикреплённой ссылкой якобы на фотографию.