Популярность ИИ-сервисов Microsoft рухнула

Новый отчет FirstPageSage показал резкое охлаждение интереса к ИИ-сервисам Microsoft.

Доля Copilot на рынке генеративных ИИ упала до 14,1%, в то время как Google Gemini стремительно растет и уже достиг 13,4%, показывая квартальный прирост в 12% — один из самых высоких в секторе.

На этом фоне Microsoft сталкивается с просадкой спроса на свои ИИ-продукты на базе Azure. По данным The Information, отделы продаж «борются» за выполнение планов из-за низкого интереса клиентов.

Microsoft опровергает это, но рыночные тренды говорят сами за себя: Gemini становится реальным конкурентом и ChatGPT, и Copilot.

Проблемы усугубляются качеством: пользователи критикуют Copilot за сырые функции и слабую интеграцию, тогда как Gemini в сервисах Google работает стабильнее и интуитивнее.

Эксперты отмечают, что Microsoft слишком рано выпускает незрелые продукты, рискуя повторить судьбу Internet Explorer. ChatGPT остается лидером с долей 61%, но именно Gemini сейчас показывает самый уверенный рывок на рынке.