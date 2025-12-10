Ученые выяснили секрет прочности римского бетона

Ученые из MIT воссоздали технологию создания римского бетона, который отличался своей прочностью и мог самовосстанавливаться.

Для этого они изучили строения из Помпеев. Ученые обнаружили, что строители использовали метод «горячего смешивания».

Как говорится в журнале Nature Communications, сначала в смесь добавляли обожжённые куски извести, вулканический пепел и другие сухие компоненты, а воду вводили уже на заключительной стадии.

Контакт с негашёной известью запускал процесс интенсивной экзотермической реакции, что формировало в толщине бетона неравномерно распределённые, но химически активные включения извести.

Эти структуры играли ключевую роль в долговечности римского бетона. Когда в бетоне появлялась трещина, в нее попадала вода и заново запускала весь процесс. В результате образующиеся продукты постепенно заполняли трещины изнутри. Таким образом, конструкция получала способность частично «самозалечиваться», что и объясняет хорошую сохранность древних сооружений.

