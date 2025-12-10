У «инопланетного корабля» 3I/ATLAS обнаружили защитный луч

У межзвездного объекта 3I/ATLAS, который, по мнению ряда ученых, может представлять собой инопланетный корабль, обнаружили защитный луч. Об этом рассказал астрофизик из Гарвардского университета Ави Леб, его цитирует астрономический новостной канал Astronomy Vibes в соцсети X.

© Lenta.ru

По словам ученого, космический объект может использовать это приспособление, чтобы расчищать себе путь. Леб сделал такой вывод на основе анализа снимков кометы NASA HiRISE, после которого нашел странное расширение перед объектом в направлении его движения.

По мнению астрофизика, такой след перед объектом может оказаться лучем света или потоком частиц, которые космический аппарат испускает для удаления микрометеороидов и прочих крошечных частиц, которые могут оказаться в его поле.

Ранее Леб предположил, что 3I/ATLAS может обладать двумя хвостами. Он обратил внимание на снимки, свидетельствующие о двух потоках, исходящих от объекта, в том числе антихвост, который простирается более чем на 60 тысяч километров в сторону Солнца.