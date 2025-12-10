Micron подверглась жесткой критике

Решение Micron закрыть потребительский бренд Crucial вызвало резкую реакцию пользователей и экспертов.

Автор канала Tech YES City напоминает: за последние три года компания заплатила $123 млн налогов, но получила от государства куда больше — $275 млн прямых инвестиций, $6,1 млрд грантов и более $7 млрд льготных кредитов.

Простым покупателям такие условия, разумеется, недоступны.

На фоне этой масштабной господдержки Micron уходит с рынка потребительской памяти и SSD, полностью переключаясь на куда более прибыльный сектор ИИ.

Результат очевиден: цены на память уже взлетели. DDR5 подорожала в четыре раза, DDR4 — почти втрое. А рост продолжится, ведь Crucial была одним из последних источников относительно доступных комплектующих.

Парадокс в том, что налогоплательщики фактически финансируют подорожание техники, которую раньше могли себе позволить.

По мнению Tech YES City, это пример неправильного капитализма. Когда решения принимаются не рынком, а связями и интересами крупных инвесторов — даже если это ухудшает жизнь потребителей.