Созданы «самозаживляющиеся» солнечные батареи для космоса

Ученые РАН создали надежные солнечные батареи для космоса, «самозаживляющиеся» после действия излучения радиационного фона. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.

Он рассказал, что на данный момент в космосе увеличивается группировка. Для этого нужна энергетика, обычно используют кремниевые батареи, но они дорогие и деградируют под действием радиационного фона.

Солнечные батареи дешевле и имеют такую же эффективность, как кремниевые, там 27%. Самое главное, что там сделаны самозаживления.

«Такой отработанный механизм, который заживляет полученные дефекты от радиации, более чем в 100 раз надежнее», - заключил Красников.

До этого стало известно, что Путин принял участие в запуске крупнейшего в стране предприятия по производству компонентов для солнечной энергетики. Речь идет о заводе по производству кремниевых пластин для солнечных батарей в Черняховске. В открытии принял участие зампредседателя правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.