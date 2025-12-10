Созданы «самозаживляющиеся» солнечные батареи для космоса

Российские ученые создали самозаживляющиеся солнечные батареи для космоса
Ученые РАН создали надежные солнечные батареи для космоса, «самозаживляющиеся» после действия излучения радиационного фона. Об этом заявил президент РАН Геннадий Красников на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным.
Он рассказал, что на данный момент в космосе увеличивается группировка. Для этого нужна энергетика, обычно используют кремниевые батареи, но они дорогие и деградируют под действием радиационного фона.
Солнечные батареи дешевле и имеют такую же эффективность, как кремниевые, там 27%. Самое главное, что там сделаны самозаживления.
«Такой отработанный механизм, который заживляет полученные дефекты от радиации, более чем в 100 раз надежнее», - заключил Красников.
До этого стало известно, что Путин принял участие в запуске крупнейшего в стране предприятия по производству компонентов для солнечной энергетики. Речь идет о заводе по производству кремниевых пластин для солнечных батарей в Черняховске. В открытии принял участие зампредседателя правительства - министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров.