Россия отправит космическую миссию на поиски следов жизни на Венере

Президент РАН Геннадий Красников заявил, что запланированная космическая миссия на Венеру будет искать на планете маркеры жизни. Об этом сообщает РИА Новости.

Такое заявление Красников сделал во время встречи с Владимиром Путиным. Во время своего доклада президент РАН рассказал о национальном проекте «Развитие космической деятельности на период до 2030 и на перспективу до 2036 года». Его составной частью будет проект «Космическая наука», в рамках которого состоится миссия «Венер-Д».

«У нас запланирован проект "Венер-Д". Это как раз для того, чтобы маркеры жизни посмотреть на Венере», — заявил он.

Ранее Красников заявил, что у РАН есть более сотни предложений в нацпроекты технологического лидерства.