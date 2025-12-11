Макрон призвал запретить детям и подросткам доступ в соцсети

Во Франции необходимо запретить детям младше 15–16 лет пользоваться социальными сетями, заявил президент страны Эммануэль Макрон. Об этом сообщает газета Le Figaro.

По словам главы государства, во всех соцсетях будет введена обязательная проверка возраста, нижняя граница которого составит 15–16 лет. Детям и подросткам младше указанных лет будет запрещен вход в социальные сети.

Макрон отметил, что правительство представит соответствующий законопроект в начале следующего года, и подчеркнул, что намерен добиться его принятия до окончания в 2027 году своих президентских полномочий.

26 ноября сообщалось, что Европейский парламент принял резолюцию, в которой предлагается установить минимальный возраст для регистрации в социальных сетях на уровне 16 лет.