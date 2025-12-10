OpenAI и Anthropic заявили об экономии времени при работе с ИИ

Компании OpenAI и Anthropic опубликовали отчеты, в которых утверждается, что использование их искусственного интеллекта (ИИ) повышает производительность труда на предприятиях. Эти документы стали ответом индустрии на ряд академических исследований и общественный скептицизм относительно ценности корпоративных инвестиций в ИИ.

В отчете OpenAI «Состояние корпоративного ИИ» приводятся данные опроса 9000 сотрудников из 100 компаний. Согласно ему, работники в среднем экономят от 40 до 60 минут рабочего времени в день благодаря использованию ChatGPT для выполнения профессиональных задач.

Согласно результатам, 75% респондентов отметили, что ИИ повысил скорость или качество их работы. Однако методология исследования не раскрывает деталей, например, как именно распределяется этот показатель. Отчет носит скорее маркетинговый характер и не является независимым научным исследованием.