Сбер назвал лауреатов Научной премии в области цифровых и естественных наук

Сбер назвал лауреатов Научной премии — 2025. Высокую награду получили учёные, чьи исследования открывают новые возможности для развития страны и повышения качества жизни россиян. Общий призовой фонд премии в этом году превысил 100 миллионов рублей. Каждый лауреат в основных номинациях получил по 30 миллионов рублей, а молодые учёные в номинации «AI в науке» стали обладателями 5 миллионов рублей и дополнительно получили 1 миллион рублей на облачные вычисления для дальнейшей работы.

Торжественная церемония вручения прошла в Москве. В мероприятии приняли участие заместитель председателя правительства России Дмитрий Чернышенко, министр здравоохранения России Михаил Мурашко, министр науки и высшего образования России Валерий Фальков, президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф, ректор Сколковского института науки и технологий, академик Российской академии наук Александр Кулешов и другие представители научного сообщества.

«Наша научная премия — способ сказать спасибо людям, которые посвятили себя науке. Способ вдохновить большое количество молодых учёных, которые встали на этот важный путь. Я не знаю более значимой работы, чем работа учёного», — сказал президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф.

Он отметил, что научная деятельность требует таланта и большого упорства, а также подчеркнул, что премия призвана поддержать исследователей, показать им доверие и создать стимулы для дальнейшего развития.

Греф добавил, что наука — сложная сфера, где результат нередко становится возможным лишь после многократных попыток. Он подчеркнул, что задача премии — поддерживать учёных в их настойчивом труде, демонстрировать веру в их потенциал и ценность их вклада в будущее страны.

В номинации «Цифровая вселенная» премии был удостоен Роман Соловьёв, член-корреспондент Российской академии наук, доктор технических наук, заместитель генерального директора по инновационной деятельности «Альфачип», профессор Института интегральной электроники имени К. А. Валиева МИЭТ и Московского института электроники и математики имени А. Н. Тихонова Высшей школы экономики. Награда присуждена за создание методов проектирования интегральных схем с применением искусственного интеллекта и реализацию нейронных сетей в системах на кристалле, что открывает перспективы развития российской микроэлектроники нового поколения.

Лауреатом в номинации «Физический мир» стал академик Российской академии наук, доктор геолого-минералогических наук, генеральный директор Кольского научного центра Российской академии наук, профессор кафедры кристаллографии Института наук о Земле Санкт-Петербургского государственного университета Сергей Кривовичев. Премия присуждена за разработку новых подходов в науках о Земле — теории анионоцентрированных комплексов и методов информационно-энтропийного анализа — для понимания минералообразующих процессов и создания новых минералоподобных материалов.

В номинации «Науки о жизни» победителем стал Борис Алексеев, член-корреспондент Российской академии наук, доктор медицинских наук, профессор, заместитель генерального директора по научной работе Национального медицинского исследовательского центра радиологии Минздрава России. Его работы посвящены разработке новых методов лечения рака предстательной железы, что существенно увеличило продолжительность жизни пациентов, а также созданию молекулярно-генетических диагностических панелей для выявления агрессивных форм заболевания на ранних стадиях и персонализации терапии.

В номинациях «AI в науке» победителями стали молодые исследователи. Премию в категории «Физический мир» получил Михаил Медведев, кандидат физико-математических наук, старший научный сотрудник и руководитель группы теоретической химии Института органической химии имени Н. Д. Зелинского Российской академии наук, доцент и руководитель трека «ИИ в химии» факультета химии Высшей школы экономики, научный сотрудник ИТМО и советник директора Центра искусственного интеллекта и стратегий. Награда присуждена за развитие методов цифровой химии на основе искусственного интеллекта, включая алгоритмы конформационного поиска и методы теории функционала плотности, и их применение для предсказания и исследования химических процессов.

В категории «Науки о жизни» лауреатом стал Дмитрий Пензар, кандидат биологических наук, научный сотрудник Института общей генетики имени Н. И. Вавилова Российской академии наук и преподаватель факультета биоинженерии и биоинформатики Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова. Его работы связаны с разработкой нейросетей для моделирования и прогнозирования свойств нуклеотидных последовательностей ДНК, контролирующих работу генов, что имеет значение для биотехнологий и медицинской генетики. В номинации «Цифровая вселенная» победитель в этом году не определён.

Академик Российской академии наук, ректор Сколковского института науки и технологий Александр Кулешов отметил значение искусственного интеллекта для всех областей исследований. «Сегодня трудно представить будущее науки и общества без искусственного интеллекта. Но ни в одной сфере — будь то ИИ, новые материалы или науки о жизни — настоящий прорыв невозможен без смелых амбиций и готовности исследователей выходить за пределы привычного», — подчеркнул Кулешов. Он добавил, что премия Сбера является важным инструментом признания достижений учёных и создания условий, в которых талантливые исследователи могут полностью реализовать свой потенциал.

В этом году на Научную премию поступило 290 заявок — почти втрое больше, чем годом ранее. Среди них 214 работ были представлены в основных номинациях, а 76 заявок подали молодые учёные на конкурс «AI в науке». Больше всего работ поступило из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Нижнего Новгорода, Самары, Томска и Казани.

Сопредседателями комитета по выбору лауреатов выступили Герман Греф и Александр Кулешов. В состав комитета вошли академики Российской академии наук Ольга Донцова, Алексей Хохлов и Дмитрий Трещев, лауреаты прошлых лет Юрий Оганесян и Сергей Лукьянов, первый заместитель председателя правления Сбербанка Александр Ведяхин, старший вице-президент и руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев, академик Российской академии наук Валентин Пармон, а также секретарь комитета, вице-президент, директор управления исследований и инноваций Сбербанка Альберт Ефимов.