Индия хочет заставить Apple никогда не отключать GPS на iPhone
Индийские власти рассматривают предложение, обязывающее производителей смартфонов, включая Apple, постоянно держать включенной GPS на всех устройствах, продаваемых в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы регуляторов.
Инициатива исходит от Ассоциации сотовых операторов Индии (COAI), которая утверждает, что данные геолокации, полученные через триангуляцию вышек сотовой связи, недостаточно точны для следственных действий. В ассоциации считают, что правоохранительные органы должны иметь доступ к координатам с точностью до метра, которые обеспечивает GPS. Также операторы просят отключить уведомления для пользователей о попытках доступа к их геопозиции.
В настоящее время GPS на смартфонах обычно активируется только при запросе конкретных приложений или во время экстренного вызова. Apple уже выступила против предложения через Ассоциацию сотовой и электронной промышленности Индии (ICEA), представляющую ее интересы. В письме, отправленном правительству, компания предупредила, что принудительное постоянное включение GPS является чрезмерным регулированием.