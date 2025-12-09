Индия хочет заставить Apple никогда не отключать GPS на iPhone

Индийские власти рассматривают предложение, обязывающее производителей смартфонов, включая Apple, постоянно держать включенной GPS на всех устройствах, продаваемых в стране. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на документы регуляторов.

© Газета.Ru

Инициатива исходит от Ассоциации сотовых операторов Индии (COAI), которая утверждает, что данные геолокации, полученные через триангуляцию вышек сотовой связи, недостаточно точны для следственных действий. В ассоциации считают, что правоохранительные органы должны иметь доступ к координатам с точностью до метра, которые обеспечивает GPS. Также операторы просят отключить уведомления для пользователей о попытках доступа к их геопозиции.

В настоящее время GPS на смартфонах обычно активируется только при запросе конкретных приложений или во время экстренного вызова. Apple уже выступила против предложения через Ассоциацию сотовой и электронной промышленности Индии (ICEA), представляющую ее интересы. В письме, отправленном правительству, компания предупредила, что принудительное постоянное включение GPS является чрезмерным регулированием.