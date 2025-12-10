На Марсе когда-то были сложные речные системы

Долго считалось, что миллиарды лет назад на Марсе были лишь отдельные овраги и ручьи. Однако новое исследование, проведенное учеными из Техасского университета в Остине, показывает, что на планете когда-то существовала целая сеть крупных взаимосвязанных речных бассейнов — дренажных систем, которые по структуре даже напоминали земные. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

Авторы проанализировали данные о марсианских долинах, руслах, палеоозерах и отложениях, выделив 19 крупных кластеров рек. Это первый общепланетный перечень марсианских рек. Исследователи выделили 16 водоразделов, каждый из речных бассейнов превышает 100 000 квадратных километров.

«Мы давно знали, что на Марсе были реки, но не понимали, как они были организованы в глобальные дренажные системы. Мы просто нанесли их на карту и соединили воедино», — сказал соавтор исследования Тимоти Гудж из Техасского университета.

Важный компонент жизни

Считалось, что на Марсе, где отсутствует тектоника плит и высокие горные пояса, крупные системы рек редки, а большинство бассейнов имеют более скромную структуру, которая не может, например, соперничать с бассейном Амазонки на Земле. Однако новые данные показывают, что на древнем Марсе существовали крупные бассейны, играющие важную роль в водном стоке.

Оценки ученых показывают, что крупные марсианские речные бассейны занимают лишь около 5% поверхности планеты, но на их долю приходится 42% осадочных отложений, перенесенных реками.

Эти речные системы переносили воду и питательные вещества на большие расстояния, создавая химически разнообразную среду, которая могла поддерживать жизнь. Чем больше было расстояние, тем больше воды взаимодействовало с горными породами, активируя химические реакции, которые могли быть связаны с возможными признаками жизни.

Задел для будущего

Исследователи считают, что эти 16 мегабассейнов должны стать приоритетными для будущих миссий на Марс. Они предлагают сосредоточить и орбитальные исследования на этих районах. Точное определение дельт, озерных лож и каньонов поможет марсоходам выбрать объекты для отбора проб отложений, которые могут содержать биосигнатуры.

Поскольку на Марсе отсутствует тектоника плит, его древняя дренажная система отражает длительный период истории планеты. Это исследование поможет проверить различные модели течения рек на Марсе, уточнив, когда и как вода текла по его поверхности.