Путин рассказал, чем грозит бездумное использование ИИ

Бездумное использование искусственного интеллекта (ИИ) способно привести к утрате нашей идентичности. На это указал российский лидер Владимир Путин во время заседания Совета по правам человека, которое проводится во вторник, 9 декабря.

Как подчеркнул президент, важны принципы использования новых технологий при принятии решений: "Искусственный интеллект подсказывает, и может быть, даже эта подсказка, она является более качественной, чем если человек будет думать и подходить к какому-то решению самостоятельно".

Однако ответственность за принятие окончательного решения должна лежать на конкретном человеке, указал Владимир Путин.

При этом "ни в коем случае нельзя потерять поколение совсем молодых наших граждан, которые вместо того, чтобы думать, будут просто нажимать кнопочку", но "не будут в состоянии решать элементарные задачи по математике, физике, химии, да и истории знать как следует не будут", цитирует главу государства РИА Новости.

В ноябре Владимир Путин, выступая на международной конференции по искусственному интеллекту, заявил, что развитие собственных технологий в этой сфере является для России вопросом национального суверенитета. В числе прочего был затронут вопрос о возможностях использовать искусственный интеллект для увеличения продолжительность жизни.

Развитие технологий искусственного интеллекта Владимир Путин назвал в числе системных задач, стоящих перед российским правительством, во время совещания по национальным проектам. Мы продолжаем идти вперед вопреки попыткам сдержать наше развитие, подчеркивал президент.