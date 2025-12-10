ФСИН Мордовии: Трепова помещена в штрафной изолятор за нарушение порядка

Дарью Трепову, осужденную за убийство военкора Владлена Татарского, поместили в штрафной изолятор за нарушение порядка. Об этом сообщает ФСИН Мордовии, передает ТАСС. "[Она] в ШИЗО за нарушение установленного порядка отбывания наказания", - сказал собеседник агентства. 9 декабря бывшая заключенная Евгения Хасис, которая отбывала наказание в одной колонии с Треповой, рассказала, что та проявляет в колонии агрессию и устраивает драки. В интервью на канале Ксении Собчак Хасис заявила, что из-за агрессивного поведения у Треповой были ситуации, когда ее отправляли в ШИЗО. По ее словам, Дарья ведет себя очень по-разному. То играет роль хорошей девочки, которую использовали, то проявляет агрессию. По мнению Хасис, такой "диссонанс поведения" вызывает недоверие к Треповой. В январе 2024 года Дарья Трепова была приговорена к 27 годам колонии. В апреле 2023 года в петербургском кафе она вручила военкору Татарскому замаскированное под статуэтку самодельное взрывное устройство. Татарский погиб, также были ранены еще 52 участника мероприятия. Сама Трепова настаивала, что не знала о содержимом статуэтки.