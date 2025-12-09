Названы лучшие игровые смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти игровых смартфонов, стоимость которых не превышает 30 тыс. руб.

Открывает список Tecno Pova 7 Neo за 13,8 тыс. руб., предлагающий IPS-экран на 6,78 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 600 нит, чип MediaTek Helio G100 Ultimate, аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, камеру с разрешением 108 и 2 Мп, стереодинамики с Dolby Atmos, защиту IP64 и NFC.

Следом идет iQOO Z10R, который при цене в 14,9 тыс. руб. может похвастаться AMOLED-дисплеем на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит, чипом MediaTek Dimensity 7360 Turbo, двойной камерой на 50 и 8 Мп, аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, защитой IP65/MIL-STD-810H, стереодинамиками и NFC.

Топ-3 замыкает ZTE Nubia Neo3 с 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, чипом Unisoc T8300, батареей на 6000 мАч, сенсорными курками-триггерами на торце, RGB-подсветкой, камерами на 50 и 2 Мп, а также стереодинамиками и NFC. Этот смартфон стоит в среднем 16,1 тыс. руб.

В подборку также попали более мощные Poco X7 Pro и Infinix GT 30 Pro за 27,2 и 29 тыс. руб. соответственно.

Ранее сообщалось, что самые дешевые смартфоны сильно подорожают из-за кризиса памяти.