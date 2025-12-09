"Палач" составил топ-5 игровых смартфонов стоимостью менее 30 тысяч рублей

Газета.Ru

Редакция портала «Палач» составила подборку из пяти игровых смартфонов, стоимость которых не превышает 30 тыс. руб.

Названы лучшие игровые смартфоны стоимостью до 30 тысяч рублей
© Газета.Ru

Открывает список Tecno Pova 7 Neo за 13,8 тыс. руб., предлагающий IPS-экран на 6,78 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью 600 нит, чип MediaTek Helio G100 Ultimate, аккумулятор на 7000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 45 Вт, камеру с разрешением 108 и 2 Мп, стереодинамики с Dolby Atmos, защиту IP64 и NFC.

Следом идет iQOO Z10R, который при цене в 14,9 тыс. руб. может похвастаться AMOLED-дисплеем на 6,77 дюйма с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и яркостью до 3000 нит, чипом MediaTek Dimensity 7360 Turbo, двойной камерой на 50 и 8 Мп, аккумулятором емкостью 6500 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 90 Вт, защитой IP65/MIL-STD-810H, стереодинамиками и NFC.

Топ-3 замыкает ZTE Nubia Neo3 с 6,8-дюймовым AMOLED-экраном с разрешением Full HD+, частотой 120 Гц и пиковой яркостью 1000 нит, чипом Unisoc T8300, батареей на 6000 мАч, сенсорными курками-триггерами на торце, RGB-подсветкой, камерами на 50 и 2 Мп, а также стереодинамиками и NFC. Этот смартфон стоит в среднем 16,1 тыс. руб.

В подборку также попали более мощные Poco X7 Pro и Infinix GT 30 Pro за 27,2 и 29 тыс. руб. соответственно.

Ранее сообщалось, что самые дешевые смартфоны сильно подорожают из-за кризиса памяти.