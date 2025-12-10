На устройствах Samsung появится секретный альбом для снимков

Инсайдеры из SamMobile рассказали, что на устройствах Galaxy от Samsung, в фотогалерее Samsung Gallery, появится функция, как в сервисе Google Фото: разработчики добавят возможность скрывать нужные снимки и видео в «Личном альбоме» — аналоге «Защищённой папки» в Google Фото.

На устройствах Samsung и сейчас можно скрывать приватные фото благодаря «Защищённой папке», однако открыть эти снимки в «Галерее» на Samsung не получится. Теперь же Samsung запустила бета-тестирование новой функции, которая позволит легко скрывать снимки и видео, нажав кнопку «Меню» на главном экране «Галереи», останется только выбрать выберите «Личный альбом».

По словам инсайдеров, в аналоге «Защищённой папки» нет ключевых функций, таких как изменение порядка фотографий, реаоизованных в Google Фото.

В настоящее время эта функция тестируется в бета-версии One UI 8.5 и, как ожидается, будет включена в финальную стабильную версию.