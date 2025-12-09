Астрофизики разгадывают тайны самого долгого гамма-всплеска во Вселенной

Астрономы из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл помогли раскрыть новые тайны самого продолжительного гамма-всплеска из когда-либо наблюдавшихся в космосе. Событие GRB 250702B длилось почти семь часов, и оно бросает вызов существующему пониманию гамма-всплесков.

Гамма-всплески — это интенсивные вспышки высокоэнергетического света, возникающие в результате катастрофических космических событий, обычно длящиеся всего несколько секунд или минут. GRB 250702B побил все рекорды по продолжительности.

Возможные причины

В исследовании приняли участие ученые из США и Европы. Статья доступна онлайн в Astrophysical Journal Letters.

Работая с крупнейшими телескопами, они предположили несколько возможных причин этого взрыва. Среди них — коллапс массивной звезды, столкновение экзотических остатков звезд или даже разрыв звезды черной дырой. Однако точную причину пока установить не удалось.

«Это был самый продолжительный гамма-всплеск, который когда-либо наблюдали, и он не вписывается в существующие модели таких событий», — сказал Джонатан Карни, ведущий автор нового исследования.

Уникальные особенности события

Гамма-всплески — одни из самых мощных событий во Вселенной, и астрономы стараются получить данные до того, как свет от взрыва исчезнет. GRB 250702B произошёл в далекой галактике, насыщенной пылью, что блокировало видимый свет, позволяя фиксировать только инфракрасное и высокоэнергетическое излучение.

«Мы не уверены, что именно вызвало это событие, но мы знаем, что оно произошло в миллиардах световых лет от нас, в галактике с плотной пылевой завесой. Явление породило узкую струю вещества, движущуюся почти со скоростью света, пробившую слой космической пыли», — отметил Игорь Андреони, соавтор исследования.

Значение для будущих исследований

Понимание этих мощных взрывов важно для астрономов, поскольку показывает экстремальные условия Вселенной, где материя движется почти со скоростью света, а гравитация искривляет пространство-время. Гамма-всплески также играют ключевую роль в рассеивании тяжелых элементов по космосу, в том числе тех, которые необходимы для жизни.