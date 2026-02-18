Пять лучших приложений для автоматизации скучных задач на Windows

У Windows много встроенных инструментов, но по части автоматизации они оставляют лучшего. Переименование сотен файлов, открытие одних и тех же страниц каждое утро, рытье в папке загрузок — задачи не сложные, но однообразные. Портал makeuseof.com рассказал о сторонних приложениях, которые позволяют автоматизировать подобную рутину.

© Unsplash

AutoHotkey — бесплатный язык для скриптов, который позволяет автоматизировать, по сути, практически что угодно. Достаточно написать инструкцию, сохранить ее в формате ahk — и запустить при необходимости. Нюансы синтаксиса потребуют определенной сноровки, но, разобравшись в основах, через AutoHotkey можно выйти далеко за рамки того, что Windows предлагает по умолчанию. От переназначения клавиш до запуска приложений и комплексных макросов, сочетающих последовательности действий. Например, одно нажатие на клавишу может открыть специфическую папку, поменять размер окна и скопировать блок текста.

Microsoft PowerToys — коллекция утилит, заполняющих пробелы Windows. Причем коллекция бесплатная, построенная на базе открытого исходного кода и регулярно обновляющаяся. Особого внимания заслуживают два инструмента. PowerRename позволяет переименовывать несколько файлов одновременно с помощью поиска и замены, а Keyboard Manager — переназначать клавиши без использования стороннего софта. Итого в PowerToys входят более 20 инструментов, и какой-то из них определенно вам пригодится.

Flow Launcher — бесплатный лончер программ на базе открытого исходного кода, который работает в фоновом режиме, пока не понадобится. По нажатию горячих клавиш Alt + Пробел он открывает поисковую строку — и там можно найти файлы, приложения, системные команды и многое другое. Но полезнее всего встроенная система плагинов; она позволяет встроить в приложение закладки, контроль над сторонними сервисами, виджеты и другие практичные вещи. Другими словами, это достойная замена стандартному меню «Пуск».

Легкая утилита, которая мониторит папки и автоматически перемещает файлы между ними, отталкиваясь от заданных пользователем правил. Например, через DropIt можно указать, что все pdf-файлы должны отправляться в «Мои документы», exe-файлы — в папку «Установки», а картинки — в «Изображения». После первичной конфигурации DropIt работает в фоновом режиме, и сама сортирует файлы. Помимо этого, утилита способна автоматически перименовывать, сжимать, распаковывать или даже удалять файлы.

Windows по умолчанию хранит историю буфера обмена, которую можно открыть нажатием горячих клавиш Win + V. Но утилита Ditto хранит гораздо более длинную историю, причем она не сбрасывается при перезагрузке; Windows всегда очищает историю буфера обмена за исключением вручную прикрепленных строк. Также удобно, что история, сохраняемая в Ditto, синхронизируется между устройствами, если настроить обмен данными по Сети.