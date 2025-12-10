Под Гренландией нашли температурные аномалии

Геофизики представили серию детальных 3D-моделей температур земных недр под Гренландией и северо-востоком Канады.

Эти данные проливают свет на геологическую историю региона и реакцию ледяного щита на изменения климата — как в прошлом, так и в будущем.

Скрытое тепло под Гренландией

Работа была проведена Оттавским университетом совместно с учеными из Университета Твенте (Нидерланды) и Геологической службы Дании и Гренландии. В исследовании использовались различные спутниковые и наземные данные, а также были проведены сотни тысяч компьютерных моделирований на высокопроизводительных вычислительных ресурсах. Результаты опубликованы в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences.

«Наши новые региональные температурные модели выявили значительные горизонтальные вариации в термической структуре земных недр под Гренландией. Эти данные дают важную информацию о прохождении острова над Исландской горячей точкой и позволяют точнее интерпретировать тектоническую историю Гренландии, а также ее влияние на геофизические свойства подстилающих пород», — говорит ведущий автор исследования Парвиз Аджурлу. «Это исследование углубляет наше понимание внутренней структуры Земли под Гренландией. Температурные вариации напрямую влияют на взаимодействие ледяного щита с коренной породой, и это влияние необходимо точно оценивать, чтобы интерпретировать наблюдения за движением земной поверхности и изменениями гравитации. Именно эти наблюдения показывают нам, как ледяной щит реагирует на современное потепление климата», — подчеркивает значимость работы Гленн Милн, заведующий кафедрой наук о Земле и окружающей среде Оттавского университета, руководитель исследования.

Моделирование будущего уровня моря

Новаторский подход заключается в объединении различных геофизических данных — сейсмических скоростей, гравитационных аномалий и тепловых потоков — для создания комплексной 3D-температурной модели. Полученные результаты не только проясняют геологическое прошлое Гренландии и текущее состояние ее ледяного покрова, но и улучшают возможности моделирования будущих изменений щита и его вклада в глобальный подъем уровня моря.