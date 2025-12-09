Китай хочет ограничить ввоз чипов Nvidia H200 в страну

Власти Китая обсуждают возможность введения ограничений на ввоз в страну чипов Nvidia H200, сообщает Financial Times со ссылкой на источники. Эта мера создаст препятствия не только для Nvidia, но и для других американских производителей чипов, которые захотят выйти на китайский рынок, пишет Reuters.

Ранее президент США Дональд Трамп объявил, что разрешит Nvidia возобновить поставки чипов H200 в Китай и другие страны. Он уточнял, что поставки будут осуществляться только «проверенным клиентам» и при условии соблюдения требований нацбезопасности. Трамп также сообщал, что Минторговли США работает над тем, чтобы применить аналогичный подход к другим крупным американским чипмейкерам, включая AMD и Intel.

Китай выступает против использования американских технологий в ответ на ограничения, введенные властями США, поясняет Reuters. Так, поставки H200 и других чипов в КНР были запрещены еще администрацией бывшего президента Джо Байдена из-за опасений того, что они могут быть использованы Пекином в военных целях, напоминает FT.