Популярный американский техноблогер Маркес Браунли опубликовал на своем YouTube-канале видеоподборку с лучшими смартфонами уходящего года. В ходе церемонии награждения MKBHD Smartphone Awards 2025 года блогер определил ключевые смартфоны рынка и назвал лучшие устройства в ряде категорий.

По словам Браунли, он оценивал смартфоны по результатам реального использования, а не маркетинговым заявлениям производителей.

Apple получила четыре упоминания в десяти номинациях. Так, базовый iPhone 17 был признан «Смартфоном года» и забрал награду за «Лучший прогресс» благодаря переходу на более плавный дисплей с частотой 120 Гц и улучшенной производительности.

Сверхтонкий iPhone Air победил в категории «Лучший дизайн», а бюджетный iPhone 16e был назван «Провалом года». По мнению Браунли, имеющиеся в модели компромиссы не оправдывают стоимость на фоне более интересных конкурентов.

Также в видео были подведены итоги в категориях «Лучший крупный смартфон» (Xiaomi 17 Pro Max), «Лучший компактный смартфон» (Samsung Galaxy Z Flip7), «Лучшая камера» (OPPO Find X9 Pro), «Лучшее соотношение цена/возможности» (CMF Phone 2 Pro), «Лучшая автономность» (OnePlus 15) и «Лучший складной смартфон», в которой победил Samsung Galaxy Z Fold7.

По наблюдениям Браунли, различия между флагманами постепенно сокращаются: базовые технические характеристики все чаще выравниваются, а ключевыми факторами становятся дизайн, ценообразование и программная поддержка устройств.

