Как американский охотник спасал бизонов от вымирания

Чрезмерная охота на диких бизонов в США привела к тому, что в конце XIX века появились катало — гибриды бизонов и коров, которые возместили бы ущерб от охотников. Но, к сожалению, затея оказалась не такой простой, как можно было подумать. Портал popsci.com рассказал об истории катало и их изобретателя — охотника, афериста и предпринимателя.

Катало появились не в лаборатории, и даже не благодаря чутко выверенной науке. На самом деле, их появление на свет было результатом момента уязвимости на американском западе.

К середине 1880-х Великие равнины превратились в безжизненные пустоши. 10 годами ранее на зеленых пастбищах обитало много бизонов, но из-за прокладки железных дорог в Техас охотники начали отстреливать животных прямо из окон поездов забавы ради. Коммерческие охотники за шкурами присоединились к ним, а потом последовали и военные США, убивавшие бизонов, чтобы изморить коренных американцев голодом.

Итого к 1884 году, после бойни, продлившейся меньше 10 лет, правительственные аудиторы подсчитали, что из 60-70 млн бизонов к югу от Канады остались лишь пара сотен. Национальные газеты затрубили о вымирании вида, и публика заволновалась, соберется ли кто-то спасать самое узнаваемое животное запада.

По мере исчезновения бизонов владельцы ранчо завладели большими наделами под выращивание скота на открытом воздухе для мяса, молока и шкур. Но в 1886 грянула великая метель, пронесшаяся по равнинам. Коровы и быки, непривычные к таким суровым морозам, пытались сбежать из своих загонов, огороженных колючей проволокой, в поисках хоть какого-то тепла. Многие попросту замерзли или задохнулись. А на следующий год грянули еще одни заморозки — и ограды многих ранчо оказались устланы трупами крупнорогатого скота.

Долгое уничтожение бизонов и гибель скота от заморозков мотивировали Чарльза Джонса, реформированного охотника на бизонов, попытаться спасти один вид, создав совершенно другой. В 1886-м он вознамерился поймать как можно больше оставшихся бизонов, и вскоре на его ранчо в Канзасе оказалась самое крупное частное стадо бизонов в стране. А в 1888 году он успешно скрестил бизонов с коровами. Джонс утверждал, что его новый гибрид не только восстановит то, что почти искоренили американцы, но и заменит скот, погибший холодными зимами. Катало были существами, созданными из чувства вины, амбиции и почти полного отсутствия знаний о биологии.

Хотя Чарльз Джонс приобрел репутацию как успешный охотник на бизонов, его работа по спасению вида от вымирания оказалась более прибыльной и популярной. Выращенные им бизоны попали даже в парки и сады Европы. Он отправился в Африку, чтобы ловить диких животных, вроде львов и гепардов. Президент Теодор Рузвельт назначил Джонса хранителем национального парка Йеллоустоун.

Но Джонс также был известен публике как аферист, который не раз терял свое состояние, и попытка скрестить бизонов со скотом — пожалуй, его самая крупная схема. На протяжении десятков лет он делал преувеличенные заявления о своих успехах и преимуществах катало, привлекая различных спонсоров, в том числе и правительственных. Ему даже специально выделили землю в лесной резервации Гранд-Каньона для работы над гибридами.

Однако к 1908 году Чарльз Джонс так ничего и не добился. Телята катало часто обладали низкой выживаемостью, были бесплодными и страдали от врожденных дефектов, а коровы редко давали потомство. Даже после множества попыток катало Джонса не могли стабильно размножаться собственными силами.

В начале 1900-х безграничный энтузиазм Джонса подстегнул других фермеров заниматься гибридами. Так, к 1925 году канадское правительство было крупнейшим спонсоров инициатив по скрещиванию бизонов… Но к началу 1940-х они так и не принесли плодов. И лишь в конце десятилетия фермер из Монтаны по имени Джим Бернелл пришел к новаторской идее — экспериментам с генетикой.

В 1957-м он вывел первый фертильный гибрид: четверть быка, три четверти бизона. Тогда многие думали, что это соотношение было идеальным для гарантии размножения гибридов. Но Бернелл вскоре отвлекся на свою политическую карьеру, и эстафету перехватил Д.С. Базало — калифорнийский торговец мясом, который, взяв за основу работу Бернелла, вывел новый гибрид в 1970-х. 3/8 бизона, 5/8 коровы — Базало назвал новую породу «бифало».

Базало, как и Джонс до него, начал активно рекламировать новинку, делая неоправданно громкие заявления. Но даже в XXI веке биологические ограничения идут наперекор мечтам фермерам. Разводчики с трудом соблюдают пропорции генов между поколениями; по результатам анализа генома, проведенного министерством сельского хозяйства США в 2024-м, большинство скота породы бифало почти не содержат ДНК бизонов.

При этом ДНК бизонов не вытесняет гены домашних коров. Исследование 2022 года, изучившее геном диких бизонов в различных заповедниках страны, нашло следы ДНК крупнорогатого скота. Хотя Джонс не смог создать стабильный гибрид, его наследие живо в сегодняшних североамериканских бизонах.