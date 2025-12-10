Анонсирован смартфон Jolla Phone

Компания Jolla, которая со своей операционной системой Sailfish OS бросила вызов таким гигантам, как Windows Phone, Android, iOS и BlackBerry, анонсировала смартфон Jolla Phone.

Новинка работает под управлением Sailfish OS 5, которая, в отличие от Android, не имеет таких функций, как отслеживание персональных данных пользователей.

Особенности

Jolla Phone оснащён 6,36-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 2400×1080 пикселей (390 ppi), покрытым защитным стеклом Gorilla Glass. Гаджет работает на базе неуказанной версии процессора MediaTek 5G в тандеме с 12 ГБ ОЗУ и 256 ГБ ПЗУ, с возможностью расширения с помощью microSDXC до 2 ТБ. Основная камера включает два сенсора: 50 Мп и 13 Мп. Ёмкость аккумулятора составляет 5500 мАч.

Напомним, Sailfish OS не является форком Android. Поэтому устройство поддерживает приложения Android через среду Jolla AppSupport.

Среди возможностей подключения: 5G, поддержка двух nano-SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.4 и NFC. Также смартфон оснащён сканером отпечатков пальцев на боковой грани и RGB-светодиодом уведомлений. Размеры устройства: 158×74×9 мм.

Сроки выхода, цвета и цена

Jolla Phone доступен для предзаказа за 499 евро. Массовое производство начнётся в январе при условии получения 2000 заказов. Ожидаемая обычная цена будет варьироваться от 599 до 699 евро. Смартфон поставляется в трёх цветах: белом, чёрном и оранжевом.

История Sailfish OS

В 2011 году команда разработчиков из Nokia, трудившаяся над платформой MeeGo и разочарованная решением о её закрытии, учредила собственное предприятие для создания мобильных устройств на базе Sailfish – преемнице MeeGo. Дебютная модель увидела свет в 2013 году, однако финская фирма не смогла достичь коммерческого прорыва. Впоследствии организация ограничилась выпуском ограниченных серий телефонов для энтузиастов (модели Jolla C и Jolla C2).