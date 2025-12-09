Ученые выявили одну из угроз глобального потепления для планеты

Растущая глобальная температура усугубляет проблему загрязнения окружающей среды пластиком, что вызывает серьезную обеспокоенность в научных кругах. Это влечет за собой множество отрицательных последствий, включая увеличение уровня смертности, нарушение репродуктивных функций и задержку развития у различных живых существ.

Данная проблема оказывает влияние на самые разные виды, начиная от мельчайшего зоопланктона и заканчивая сельскохозяйственными растениями. Эксперты объясняют это тем, что повышенная температура ускоряет процессы разрушения пластиковых материалов, такие как окисление, фоторазложение и гидролиз. К таким выводам пришли авторы комплексного исследования, опубликованного в издании Frontiers in Science.

Группа исследователей из Имперского колледжа Лондона проанализировала более 230 научных работ, сосредоточившись на одновременном воздействии повышения температуры и пластикового загрязнения на разных уровнях – от клеток до целых экосистем. Полученные данные свидетельствуют о том, что в условиях изменяющегося климата пластик не только становится более ядовитым, но и более активно распространяется в окружающей среде.

Участившиеся экстремальные погодные явления, вызванные изменениями климата, значительно увеличивают концентрацию микропластика. Наводнения способны повысить его содержание в устьях рек в 40 раз. Похожий эффект наблюдается в прибрежных отложениях после тайфунов, где концентрация микропластика увеличивается примерно в той же пропорции.