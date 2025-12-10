Раскрыты время и причины ранней бомбардировки Луны метеоритами

Возраст образования ударных кратеров на Луне уточнили российские ученые из Института геохимии и аналитической химии им. В.И. Вернадского РАН (ГЕОХИ) вместе с немецкими коллегами. По их данным, интенсивную «бомбардировку» Луны ранее заключенную в интервал 3,8-4 млрд лет назад и закончившуюся образованием бассейнов Моря Дождей и Моря Восточного, надо продлить по крайней мере до 4,2 млрд лет назад. Результаты работы опубликованы в журнале «Chemie der Erde-Geochemistry».

Как сообщили «МК» в Минобрнауки России, ученые лаборатории изотопной геохимии и геохронологии и лаборатории метеоритики и космохимии ГЕОХИ РАН совместно с немецкими коллегами провели радиоизотопное датирование нескольких метеоритов, прилетевших на Землю с Луны.

Большинство образцов реголита, привезенного советскими и американскими аппаратами в 70-х годах прошлого века, были датированы 3,8-4 миллиардами лет, что породило идею катастрофических столкновений в течение относительно короткого периода времени, названного лунным катаклизмом, – поясняет старший научный сотрудник лаборатории изотопной геохимии и геохронологии ГЕОХИ РАН, кандидат геолого-минералогических наук Екатерина Корочанцева. – Однако отбор реголита был ограничен относительно небольшим районом на видимой стороне, в экваториальной зоне Луны, и полученные датировки в действительности характеризуют время образования крупных бассейнов Море Дождей и Море Восточное.

В противоположность реголиту вещество лунных метеоритов выбивается случайным образом из разных районов Луны, в том числе с обратной стороны, и, таким образом, является представительным для всей поверхности Луны.

Ученые, по словам Екатерины Корочанцевой, изучили семь метеоритов, вещество которых находилось на Луне на разной глубине, что было определено по минералого-петрографическим и изотопным характеристикам. Распределение возрастов лунных материковых метеоритов, полученных авторами и отобранных по надежности среди опубликованных данных, показало, что бомбардировка на самом деле была длительным явлением, начавшимся по крайней мере 4,2 млрд лет назад и продолжавшимся до времени образования Моря Дождей и Моря Восточного. По мнению исследователей, прослеживается чередование периодов ударной активности и затишья (эпизодичность).

– А в чем была причина столь длительной метеоритной активности на Луне и с чем связан ее всплеск 3,8-4 млрд лет назад?

– Считается, что длительный период интенсивного кратерообразования на Луне связан с постепенно уменьшающимся потоком вещества, оставшегося после образования планет. В качестве же причин сильного всплеска ударной активности обычно рассматривают внутренние процессы в ранней Солнечной системе. Так была выдвинута гипотеза о гравитационном влиянии планет-гигантов, Юпитера и Сатурна, на орбиты малых космических тел, следствием которого было увеличение числа столкновений в Солнечной системе. Мы полагаем, что на раннем этапе существования Солнечной системы на движение ее тел могли оказывать влияние и внешние факторы. Ударная активность в этот период могла быть связана с событиями, происходившими в пределах звёздного скопления, в котором родилось и находилось в течение первых сотен миллионов лет своей жизни Солнце. Гравитационные возмущения, при которых объекты из внешней части Солнечной системы перемещались в её внутреннюю часть, можно объяснить сближением звёзд или выбросом Солнца из звёздного скопления при его распаде. Современные астрономические наблюдения в других звездных скоплениях подтверждают, что сближения звезд происходят время от времени. Этот факт объясняет эпизодический характер ударной бомбардировки в ранней Солнечной системе.